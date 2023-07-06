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المخرج جمال عبدالحميد: أول أعمالي الدرامية كان تأليف أسامة أنور عكاشة

كتب:

هبة أمين
03:11 م | الخميس 06 يوليو 2023
المخرج جمال عبدالحميد

المخرج جمال عبدالحميد

قال المخرج جمال عبدالحميد، إن الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، قدّم أهم الأعمال الفنية في تاريخ الدراما المصرية، ويعد من أهم أسماء الكتاب في تاريخ مصر، ولابد أن يذكر في التاريخ المصري، مضيفًا أنه كلما شاهد أعماله يشعر بأنها جديدة، وأنه يشاهدها لأول مرة، «ولو كان لسه عايش كان هيعمل حاجة عن ثورة 30 يونيو».

أسامة أنور عكاشة مخلصًا لأصدقاءه

كشف جمال عبدالحميد، خلال برنامج بحب الإذاعة الذي تقدمه شافكي المنيري، عبر نغم إف إم، عن ارتباط الكاتب أسامة أنور عكاشة بأصدقائه، ودائما ما كان يدعوهم إلى منزله.. سواء في الجيزة أو الإسكندرية، ومنهم فاروق الفيشاوي ونبيل الحلفاوي ومحمود الجندي.

أسامة أنور عكاشة كان مهتما بتفاصيل مسلسل أرابيسك

وأوضح «عبدالحميد» أن «أسامة أنور عكاشة في إحدى السهرات قرأ لنا كتاب بعنوان القانون وسيادته، وقدمه بعد ذلك كعرض مسرحي»، مضيفا أنه كان مهتم بأدق التفاصيل خلال مسلسل أرابيسك الذي جمعهما سوياً، كما طلب منه كتابة جميع التعليقات للعاملين في ورش الأرابيسك لاهتمامه بالتفاصيل.

وأشار «عبدالحميد» إلى أن أول عمل درامي قدمه باعتباره مخرجًا، كان من خلال  سهرة تلفزيونية تحمل اسم «تحت الملاحظة» من تأليف أسامة أنور عكاشة.

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بقلم هبة أمين