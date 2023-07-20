حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بحي عابدين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

الشرطة تحدد مكان المتهمين

وعن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة عابدين بالقاهرة، توصلت التحريات التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام شخصين بالاتجار في النقد الأجنبي، وعقب تقنين الإجراءات، قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجدهما، وجرى ضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على عملات محلية وأجنبية

وبضبط المتهمين عثر بحوزتهما على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، سيارة ملك أحدهما، وهاتف محمول، كما اعترف أحدهما بمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

قانوني يوضح العقوبة

وعن عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي، أوضح محمود عبدالله المحامي، لـ«الوطن» أن قانون العقوبات قد تناول العقوبة القانونية إذ أن المادة رقم 126 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

وأضاف: «قد يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».