موعد التقديم لكلية الشرطة.. اعرف شروط وإجراءات القبول

حددت أكاديمية الشرطة موعد التقديم لكلية الشرطة؛ لبدء مرحلة الاختبارات التي يجب اجتيازها من قبل الطلاب، لدخول كلية الشرطة في العام الدراسي 2023 - 2024.

موعد التقديم لكلية الشرطة

ووفق إعلان أكاديمية الشرطة، فإن موعد التقديم لكلية الشرطة يبدأ من 18 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، ويستمر طوال 24 يومًا، ويكون إلكترونيًا عن طريق رابط وزارة الداخلية، ويتم تحديد موعد الاختبار، ويحضر الطالب في الموعد المحدد له إلكترونيًا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، حدّدت فيه الشروط الواجب توافرها للمتقدمين من أجل القبول في كلية الشرطة وهي كالتالي:

شروط القبول في أكاديمية الشرطة

- مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل.

- يكون المتقدم لكلية الشرطة حسن السيرة والسمعة.

- ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

- ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق فصل المتقدم من أي مؤسسة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

- يجتاز المتقدم لكلية الشرطة اختبارات اللياقة الصحية والبدنية والسن.

- يستوفي شروط اللياقة الصحية والنفسية والسن، وألا يكون الطالب أو أقاربه على قوائم الإرهابيين.

- ألا يقل طول قامة المتقدم عن 170 سم.

- ألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

- ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شرط الحاصلين على المؤهلات الجامعية

- يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث.

- ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

- ألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.