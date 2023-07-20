إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي عند علامة الكيلو 90 اتجاه مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابين حادث طريق الإسكندرية مطروح، وننشر الأسماء والحالات وهم علا جمال الدين أنور 30 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات تحت الملاحظة، ومحمد إسلام كمال 5 سنوات من القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات تحت الملاحظة، وسدرة إيهاب ربيع 13 سنة من القاهرة مصابة بكدمات وسحجت تحت الملاحظة، وملك إيهاب ربيع 16 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات تحت الملاحظة، وإسلام كمال شعبان 35 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات تحت الملاحظة، ولين اسلام كمال 6 سنوات من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات تحت الملاحظة، وجاري استكمال رعايتهم الصحية.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.