ولادة طبيعية لـ3 توائم بصحة جيدة في مستشفى الباجور بالمنوفية 

نجح فريق طبي في مستشفى الباجور التخصصي، في إجراء عملية ولادة ناجحة لثلاث توائم، حيث حضرت الأم فجرا بأعراض طلق ولادة مبكرا، أدى إلى اتساع في عنق الرحم بعدما أوشك على الانفجار في الشهر الثامن من الحمل، وجرى اتخاذ قرار سريع بتوليدها، حفاظا على سلامتها وسلامة الأطفال.

تفاصيل ولادة 3 توائم في المنوفية

وأكدت إدارة مستشفى الباجور التخصصي، في بيان لها، أن عملية ولادة 3 توائم تمت بنجاح وخروج الأم بحالة جيدة واستقبال المواليد على أيدي أطباء الأطفال المبتسرين، وهي الولادة الخامسة للأم بعضها ولادات قيصرية، كما نجح الأطباء في إنقاذ الأم من انفجار الرحم والحفاظ على حياتها وحياة أولادها.

الفريق الطبي المشارك في ولادة 3 توائم بالمنوفية

وشارك في إجراء العملية فريق طبي من مديرية الصحة بالمنوفية، مكون من، الدكتور محمود قدري أخصائي النساء والتوليد، والدكتور أحمد قابيل طبيب النساء والتوليد، والدكتور خالد طبيب التخدير، والدكتورة شيماء فتحي أخصائي المبتسرين، وعدد من التمريض وهم مروه زينهم، ومنى نور الدين، تمريض العمليات، ووجهت لهم إدارة المستشفى الشكر على جهدهم.