أزهري عبر قناة الناس: أسماء بنت أبي بكر نصحت ابنها بالثبات على المبدأ

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ اختبارا كبيرا للمبادىء والقيم حدث بين أسماء بنت أبي بكر وابنها عندما سألها عن مسألة تتعلق بالثبات على المبدأ لتجيبه «يا ولدي.. امضى على ما مضى عليه أصحابك»، بمعنى إياك والتراجع عن المبادىء ليعيد عليها السؤال «يا أمي.. إنهم يقتلونني؟» فقالت له «يا ولدي.. لضربة بسيف في عز خير من ضلابة بسوط في ذل»، أي مت عزيزاً وإياك أن تتذلل وإياك والتراجع والتخلي عن المبادىء.

سلامة: المسلم يجب عليه أن يعتز بإسلامه وبقيمه

وأضاف «سلامة» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المسلم يجب عليه أن يعتز بإسلامه وبقيمه ومبادئه، متابعا سرد قصة السيدة أسماء مع ابنها الذي سألها «يا أمي.. إنهم إن قتلوني يصلبوني».. لترد السيدة أسماء – رضي الله عنها، «يا ولدي.. لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها»، أي ما يهم هو أنه سيقابل الله – عز وجل – شهيداً غير آبه بما فعلوا بالجسد بعد خروج الروح إلى بارئها، وأن يكون رجلاً تربى على المبادىء التي تعلمتها أمه وتلقتها من أبيها ومن رسول الله – صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة».

موقف السيدة أسماء بنت أبي بكر

وتابع عالم الأزهر الشريف: «لما قتل ابن السيدة أسماء وصلب وتركوه أمامها فترة من الزمن وقفت أمامه وقالت، «أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟».. فاستجابوا لأمرها وفعلوا لتكون شهادة عظيمة بالوقوف والثبات على المبدأ».