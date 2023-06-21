الحوار الوطني.. بناء «الأسرة» وحماية «الهوية» (ملف خاص)

تختتم إدارة الحوار الوطنى جلسات الأسبوع الرابع غدا، بمناقشة عدد من قضايا المحور المجتمعى، حيث تجتمع لجنتا الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، وسط حضور نخبة من المثقفين والمفكرين وممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمجالس المتخصصة.

وتبحث لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، على مدار جلستين، تهديدات الاستقرار الأسرى وأسباب ودوافع ممارسة العنف داخل الأسرة وسبل الحد من هذه المشكلة ومواجهتها، إضافة إلى المخاطر الإلكترونية الحديثة على التماسك المجتمعى.

وبالتزامن، تبحث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، على مدار جلستين، سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية، ومنها قصور الثقافة والسينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف، تحت شعار «مستقبل الثقافة فى مصر»، وهو عنوان أحد الكتب المهمة للدكتور طه حسين، عميد الأدب العربى، وأحد أبرز مثقفى القرن العشرين فى مصر والوطن العربى.

ليصل الحوار الوطنى بذلك إلى ختام جلسات أسبوعه الرابع، ومن المقرر أن ترفع الجلسات خلال إجازة عيد الأضحى، ليتم استئنافها الأسابيع التالية، لاستكمال بحث ومناقشة 113 قضية تنضوى ضمن 19 لجنة فرعية فى المحاور الرئيسية الثلاثة.