سميرة عبدالعزيز: الدراما الوطنية مهمة في بناء وعي الأسرة المصرية

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن حضورها لأولى جلسات المجلس كانت فريدة من نوعها، مشيرة إلى أنّها لم تكن تعلم دوره من قبل، ولم تشارك في مثل هذه الأعمال.

دعم التليفزيون المصري ماليا ليتمكن من الإنتاج التليفزيوني

وأضافت «عبدالعزيز»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية «الحياة»: «استغليت وجودي في مجلس الشيوخ، وطالبت الحكومة بإعادة التليفزيون لمرحلة الإنتاج الدرامي من خلال الاستوديوهات الخاصة به؛ لنستعيد الزمن الجميل».

وأضوحت أنها طالبت الحكومة بدعم التليفزيون المصري ماليًا؛ ليتمكن من الإنتاج ويستعيد زمن الفن الجميل مجددًا، مشيرة إلى أنّ الأعمال الفنية كانت تعرض على لجنة رقابية تراعي جميع القيم المجتمعية بمختلف أنواعها؛ لنصل لمحتوى فني يسهم في بناء الوعي ويحافظ على الهوية والقيم والوجدان.

«عبدالعزيز»: الدراما الوطنية مهمة جدا

وأشارت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إلى أنّ التليفزيون المصري كان لديه مخرجون من الإعلام، لهم خبرات وإمكانات لامثيل لها ولا بد أن نستعيد الأمجاد ونعيد التليفزيون من جديد لمجال الإنتاج، موضحة أن الدراما الوطنية مهمة جدا في بناء الأسرة بشكل كامل والفئات الأمية التي تستقي معلوماتها من التليفزيون، وتقديم الأعمال الفنية من خلال التليفزيون لتتعلم الأسرة القيم الوطنية والهوية.

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز أن التلفزيون أصبح وسيلة مهمة في حياتنا اليومية ولا يمكن البعد عنه أو العيش دونه ويجب استثمار تلك الميزة في التوعية الدينية والوطنية، وعلقت باكية: «تذكرت زوجي المؤلف الراحل محفوظ عبدالرحمن وكان شريكي في كل حاجة بعملها وبسأله دايما قبل ما أعمل أي دور ورأيه كان صح دايما وبيساعدني في اختيار الأعمال المناسبة».