تركيا تتأهب لزلزال مدمر يضرب اسطنبول في 2030.. تعرف على التفاصيل

بعد زلزال 6 فبراير 2023، الذي ضرب جنوب تركيا، وخلف عدداً كبيراً من الضحايا والخسائر المادية، وأضراراً واسعة في البنية التحتية، تستعد السلطات التركية لمواجهة زلزال قوي جديد قد تتعرض له البلاد، وتحديداً مدينة اسطنبول، يتوقع الخبراء أن تصل شدته إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وحذر خبراء زلازل، خلال الساعات القليلة الماضية، من أن زلزال اسطنبول المحتمل قد يضرب تركيا بحلول عام 2030، وقد يؤدي إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.

تركيا تبدأ إجراءات احترازية تحسباً لزلزال اسطنبول

وأعلنت وزارة البيئة والتوسع الحضري التركية أنه يجري حالياً تنفيذ وإنشاء وحدة تحول حضري في البلاد، تهدف إلى حماية مدينة اسطنبول، وهي أكبر المدن في تركيا من حيث عدد السكان، مع توقعات الخبراء بوقوع زلزال قوي، تصل شدته إلى 7 درجات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، ومواجهة الكوارث التي تهدد البلاد.

زلزال تركيا المرتقب قد يخلف أكثر من 90 ألف ضحية

وبحسب الصحف التركية، أضاف وزير البيئة التركي، محمد أوزهسكي، أنه من المقرر بناء ما يقرب من 350 ألف منزل جديد في اسطنبول، بموجب الخطة التى وضعتها الوزارة، لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى طرح منح للمواطنين المتضررين من الزلازل، يمكنهم من خلالها الحصول على تمويل من أجل تحويل ممتلكاتهم، والحصول على منازل بديلة، مشيراً إلى أن مدينة اسطنبول تضم نحو 1.5 مليون مبنى سكني، من المحتمل أن يتعرض عدد كبير منها لخطر الدمار مع وقوع الزلزال المحتمل.

تحذيرات من حدوث زلزال قوي مدمر في تركيا

وفي السياق ذاته، حذر خبراء الزلازل والجيولوجيا من وقوع زلزال مدمر في مدينة اسطنبول مع بداية عام 2030، وذلك نتيجة وقوع المدينة، التي يصل عدد سكانها إلى 15 مليون نسمة، على خط صدع شمال الأناضول، كما توقع الخبراء أن عدد الضحايا المتوقع، جراء ذلك الزلزال المدمر، قد يتجاوز 90 ألف شخص.