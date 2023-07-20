تفاصيل حفل تامر حسني بمهرجان العملين الجديدة غدا.. باقة أغاني مميزة

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، غدا، في أرينا بمدينة العلمين الجديدة، إذ سيقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يعشقها جمهوره، والتي تتناسب مع أجواء المرح والصيف.

موعد حفل تامر حسني بالعلمين الجديدة

يبدأ دخول الجمهور إلى مقر حفل تامر حسني في العلمين الجديدة، في تمام الساعة 4 مساء، ويبدأ الحفل الساعة 8 مساء، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

صالات كبار الشخصيات «10 أشخاص لكل صالة»: 75000 جنيه

طاولات عالية «6 أشخاص لكل طاولة»: 21000 جنيه

على المسرح - أمامي: 1500 جنيه

حفرة المروحة: 800 جنيه

عادي: 400 جنيه

حفرة مروحة «تذكرة جماعية»: 700 جنيه

تذكرة جماعية: 300 جنيه مصري.

حفلات فنية لكبار النجوم في مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، أبرزهم أحمد سعد وأنغام وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، وعمر خيرت.