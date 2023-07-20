المشاركون في مهرجان العلمين الجديدة: كرنفال يخدم السياحة

استعرض برنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، جانبا من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الذي ينطلق تحت شعار «العالم علمين» في مدينة العلمين الجديدة.

ورصدت كاميرا برنامج «اليوم» انطباعات عدد من المشاركين لاسيما بين الرعاة في مهرجان العلمين، وأشاد جميعهم بالمدينة، مؤكدين أن أي فعالية تقام هناك تخدم مدينة العلمين والسياحة في مصر بشكل كبير.

الحدث الترفيهي الأكبر

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.