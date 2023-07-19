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موفدة إكسترا نيوز ترصد حجم الإقبال على مهرجان العلمين الجديدة

كتب:

مريم جاد
08:54 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
مهرجان العلمين الجديدة

مهرجان العلمين الجديدة

سلطت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» شروق وجدي، الضوء على حجم إقبال الجماهير على مهرجان العلمين الجديدة لأنه مميز لإجازة صيفية على شواطئ البحر المتوسط، وتعتبر مدينة العلمين مدينة متكاملة الخدمات والمرافق.

مراسلة «إكسترا نيوز»: العلمين بها جميع الخدمات والمرافق

وأضافت خلال التغطية الخاصة لمهرجان العلمين على شاشة «إكسترا نيوز» أن مدينة العلمين الجديدة بها العديد من الخدمات وجامعات ومدارس ومراكز تجارية بالإضافة إلى وجود مستشفيات وخدمات طبية.

وأشارت إلى استقبال الأسر بالاستراحات الموجودة على طول الممشى والأبراج السكنية واستمتاعهم بالأنشطة الرياضية على طول الشاطئ أيضا، وقدوم أعداد أخرى من الجماهير لمتابعة الأجواء والاحتفالات.

 

 

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بقلم مريم جاد