حسين أباظة: التغيرات المناخية جزء أساسي من قضية التنمية

قال الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي في التنمية المستدامة، إن العالم كله يواجه مشكلة بقاء، بسبب التغيرات المناخية ،مشيرًا إلى أن العالم في السابق كان ينظر إلى قضية البيئة على أنها من الرفاهية، أو أن البيئة قد تعيق معدل التنمية، ولكن هذا الأمر أثبت فشلة مؤخرًا مع التغيرات المناخية خلال الفترة الأخيرة.

صناعة الطاقة الشمسية

وتابع «أباظة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن هناك ضرورة لاستغلال أزمة التغيرات المناخية، في إطلاق استراتيجية كبيرة في صناعة الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن التعامل مع قضايا المناخ لا يجب أن يكون بمعزل عن قضايا التنمية.

السياحة المستدامة

وأضاف أن النمو في السياحة المستدامة أعلى من النمو في السياحة التقليدية، مشيرًا إلى أن المجال في السياحة المستدامة واسع، ولكنه في حاجة إلى الاهتمام، مشيرا إلى أن الزراعة المستدامة تقتضي الترشيد في استهلاك المياه، وعدم الاعتماد على الزراعة التقليدية، في ظل تزادي عدد السكان ، وزيادة الاحتياجات الغذائية.