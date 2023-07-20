مراسلة «إكسترا نيوز» تكشف أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

استعرضت فضائية إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا حول آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة والاستعدادات والتجهيزات للفعاليات المتنوعة بالمهرجان، تحت عنوان «استعدادات ضخمة لحفل تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين».

الفعاليات والأنشطة المتنوعة

قالت دانا مدحت، موفدة قناة إكسترا نيوز، إنّ مدينة العلمين الجديدة تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بين الرياضية أو الفنية وغيرهم، وتضم حفلات غنائية أخرى موسيقية متنوعة، ومن أبرزها حلف الفنان تامر حسني المقرر انعقاده غدا الجمعة، مشيرة إلى أن الممشى السياحي بالعلمين الجديدة يبلغ طوله 14 كيلومترًا أي بنفس طول كورنيش الإسكندرية.

وأضافت «مدحت»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مدينة العلمين أصبحت مستدامة، فضلًا عن كونها مقصد سياحي عالمي»، مشيدة بجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجعل هذه المدينة مقصدًا سياحيًا عالميًا على مدار العام بكل ما تمتلكه من موارد ومقومات.

جدول زمني لأبرز أعمال المهرجان

وتابعت: «الأحوال الجوية في مدينة العلمين أكثر من رائعة، والبحر صافي بصورة ممتعة، والشمس ساطعة على مدار اليوم، كما ان هناك العديد من الأنشطة التي يمكن ممارستها»، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع في مدينة العلمين سيشهد عروضًا لطائرات rc، إلى جانب منافسات البدل وسباق الترايثلون وكرة القدم الشاطئية.