تفاصيل الحالة الصحية لـ3 توائم بالمنوفية وإنقاذ الأم من انفجار الرحم

كشفت الدكتورة نرمين زايد، نائب مدير مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، تفاصيل ولادة 3 توائم في عملية ولادة طبيعية داخل المستشفى، مؤكدة أن من أهم الصعوبات هي أن الأم التي ولدت أكثر من ولادة قيصرية لا تلد طبيعي وهو ما نجح الفريق الطبي في إجراء العملية وولادة الأم ولادة طبيعية دون أي تأثير طبي على الأم وحالتها الصحية جيدة.

تفاصيل عملية ولادة ثلاث توائم في المنوفية

وأضافت نرمين زايد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ولادة 3 توائم في مستشفى الباجور بدأت عندما وصلت الأم إلى المستشفى في حالة طلق مبكر، وهي في الشهر الثامن من الولادة، فتم اتخاذ القرار السريع بدخولها غرفة العمليات لإجراء عملية ولادة طبيعية، وجرى إنقاذ الأم من انفجار الرحم، وحالتها الصحية مستقرة، وخرجت من العمليات في حالة جيدة بعد الملاحظة.

حالة الثلاث توائم الصحية بعد ولادتهم في مستشفى الباجور

وأوضحت نرمين زايد، أن الأطفال الثلاثة حالتهم الصحية تحت السيطرة الطبية لأن الولادة كانت في الشهر الثامن، مؤكداً أن التوائم الثلاثة جرى نقلهم إلى الحضانات، أحدهم في مستشفى الباجور، والاثنين جرى نقلهما إلى حضانات أخرى لوضعهم تحت الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت أن الفريق في مستشفي الباجور قام بعمل رائع بإجراء عملية ولادة ثلاث توائم في عملية عاجلة، مؤكدة أن التعامل كان سريعا حفاظا علي سلامة الأم والأطفال، وأنه يتم متابعة الأطفال بشكل مستمر من قبل الأطباء في المستشفي أو خارجها للاطمئنان علي حالتهم الصحية بشكل مستمر.

وأشارت نرمين زايد، إلى أن ولادة الأم ولادتين قيصريتين من قبل، جعل الأطباء مترددين حول إجراء الولادة الطبيعية، لكن الفريق الطبي استقر علي إجراء الولادة طبيعية والتأكد من سلامة الام قبلها، مشددة علي أن الأم أو الأطفال لم يتأثروا بالولادة الطبيعية.