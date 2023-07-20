إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات مختلفة في الجسم إثر انقلاب سيارة في منطقة سيدي حنيش على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، في اتجاه مطروح، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث حنيش

واستقبل مستشفى مطروح العام مصابين حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية، وهم زياد عياد هاشم 13 سنة من سيدي حنيش، مصاب بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وعزيزة راتب يونس 55 سنة من حنيش، مصابة بكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وفهد هاني هاشم 7 سنوات من حنيش، مصاب بكدمات متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وهاني عياد هاشم 18 سنة من حنيش، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري، وكدمات متفرقة في الجسم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم بالمستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور إلى موقع حادث سيدي حنيش طريق مطروح الإسكندرية وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.