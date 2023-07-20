اقرأ في عدد «الوطن» غدا: العفو الرئاسي.. «روح القانون» تنتصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-العفو الرئاسى.. «روح القانون» تنتصر

-حصاد القرارات من مؤتمر الشباب إلى حفل الأسرة المصرية: دعم رئاسى غير مسبوق.. والإفراج عن 1400 سجين

- أعضاء اللجنة: استمرار القرارات يُعطى دفعة لـ«الحوار» ويخلق مساحات ثقة وأمل لن تصب إلا فى صالح الوطن

- «الحوار الوطنى»: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على وجود مناخ ديمقراطى يعم مصر.. والأحزاب: «السيسى» حريص على نجاح الحوار.. وقطع الطريق على أى محاولات لعرقلته

- «السقا»: نشهد إرادة حقيقية لتصفية «ملف المحبوسين»

-«الخولى»: الرئيس حريص على دعم ملف الحقوق والحريات

-«السيسى» يوجِّه بتعزيز نشاط الموانئ والارتقاء بتصنيفها العالمى

- الرئيس: الوصول إلى معدلات قياسية فى الشحن والتفريغ يخدم الاقتصاد القومى

- العالم علمين.. مدينة الجمال ترفع شعار «الفسحة للجميع»

- قِبلة المصطافين للهروب من «الحر» والشاطئ مفتوح مجاناً للجميع

- كرة القدم تحرك شغف الزوار.. و«أيمن»: الماتشات على البحر حاجة تانية.. و«عمر»: الشاطئ أجمل بكتير من أماكن تانية

- «الممشى السياحى» الترفيهى أبرز أماكن تجمع الزائرين بالمدينة والعائلات: كل حاجة هنا معمولة بحرفية.. وبنقضى أجمل وقت

- صيد الأسماك فى الغروب فرصة لتفريغ الطاقة على الشاطئ و«سراج»: «لما بيكون معايا أصدقائى بتبقى القعدة حلوة»

- درجات الحرارة تعود إلى طبيعتها الأسبوع المقبل

-«التعليم العالى»: مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

- فتح باب التقدم لـ«الإعدادية» للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- استعدادات القطبين

- مقترح فى الأهلى بتأجيل اختيار خليفة على معلول.. و«كولر» يجهز خطة الفوز على بيراميدز

- تحرك جديد لحسم صفقات الزمالك ومصير «أوسوريو» قبل «البطولة العربية»

الصفحة الثانية

- إطلاق مراكز التعليم المجتمعى لأسر «حياة كريمة»

- «التضامن»: ندعم 480 ألف طالب لحمايتهم من تسرب التعليم بسبب الفقر

- مباحثات بين مصر والأمم المتحدة للتعاون فى التنمية المستدامة

- «السعيد»: «تعزيز النمو الاقتصادى والاستخدام المستدام للموارد وحماية البيئة» أولوية

- القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

- انطلاق «السفراء» لتعزيز التكيف مع تغيرات المناخ

- «سويلم»: البرنامج لبناء القدرات ووضع خطط تراعى الأنشطة بالمناطق السياحية

-«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بسرطان الرئة: خلايا خبيثة

-«الهجرة»: إشراك مستثمرينا بالخارج فى «الطروحات»

-«الوطن» داخل مسرح السامر بعد افتتاحه.. «خشبة العباقرة» تنتظر أجيالاً من الموهوبين

- العروض تبدأ من الساعة 9 مساء.. وبها «تراث شعبى وإنشاد دينى وتنورة وفن نوبى».. و«السيد»: أحمد زكى وعبلة كامل ويونس شلبى خرجوا من هنا

الصفحة الثالثة

- العفو الرئاسى.. «روح القانون» تنتصر

- «السيسى» استخدم سلطاته الدستورية فى العفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية

الصفحة الرابعة

- حصاد «لجنة العفو»: الإفراج عن أكثر من 1400 سجين ودعم رئاسى غير مسبوق.. وتنمية حقوق الإنسان

- «العوضى»: استجابة الرئيس خلال أقل من 24 ساعة خطوة جيدة للغاية.. و«اللجنة» مستمرة فى فحص الطلبات

- استمرار خروج قوائم العفو سيُعطى دفعة للحوار ويخلق مساحات ثقة وأمل لن تصب إلا فى صالح هذا الوطن

- تخصيص موقع إلكترونى من أجل تلقى الطلبات الخاصة بالسجناء والمحبوسين احتياطياً

- «عبدالعزيز»: نتعاون مع الجمعيات الأهلية لتكون السجون بلا غارمين وغارمات.. ودورنا يمتد إلى دمجهم وتمكينهم اقتصادياً

-«حقوق الإنسان» بـ«النواب والشيوخ»: مصر حققت أهداف الاستراتيجية الوطنية

- «السيسى» يقود ثورة تصحيح.. و«رضوان»: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على استكمال مجريات الحوار الوطنى.. و«هيبة»: الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من قرارات العفو

- عضو «اللجنة»: نشهد إرادة حقيقية لتصفية «ملف المحبوسين» وفتح المجال العام

- كريم السقا: استجابات الرئيس المتكررة للقوى السياسية تعبر بصدق عن استماعه للأصوات والتيارات

- مكاسب لجنة العفو حتى الآن الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأى الذين وصل عددهم إلى 1400

الصفحة الخامسة

- أعضاء «مجلس الأمناء»: قرارات «السيسى» شهادة عينية على اهتمامه بمتطلبات الحوار الوطنى

- «ربيع»: القرارات تدفع عجلة الحوار للأمام.. و«الكشكى»: الإرادة السياسية فعالة وقوية وغير مسبوقة

- «البرعى»: الإفراج عن «زكى والباقر» تقدير من الرئيس للمنظمات الحقوقية و«الشبراوى»: الرئيس السيسى حريص على وجود مناخ ديمقراطى يعم مصر

-الأحزاب تثمّن قرار «السيسى» وتشيد بالإرادة السياسية لإنجاح جهود «العفو»

- «حماة الوطن»: الرئيس حريص على إنجاح الحوار الوطنى وتنفيذ مخرجاته.. و«التجمع»: قطع الطريق على أى محاولات للعرقلة.. و«المصرى الديمقراطى»: مصداقية فى الوعود

-عضو «اللجنة»: استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية يعكس الحرص على دعم الحريات

- طارق الخولى: حريصون على دمج المُفرج عنهم.. والقيادة السياسية تدعم عمل اللجنة

- «تنسيقية الأحزاب» تبذل جهداً كبيراً فى ملف الدمج.. والحبس الاحتياطى أبرز العقبات التى تواجهنا

الصفحة السادسة

- العالم علمين.. مدينة الجمال والترفيه ترفع شعار «الفسحة للجميع»

- كرة القدم تحرك شغف الزوار.. «ماتشات كرة وحركات استعراضية»

- «الممشى السياحى» أبرز أماكن تجمُّع الزائرين: «القعدة هنا بالدنيا كلها»

- «أمانى»: المكان فرصة للترفيه وبنقضى أجمل وقت فى اليوم مع الأولاد.. و«سامى»: أجمل مياه وأفضل شط

- مسرح أمام البحر مزود بحمام سباحة.. «تطور خيالى»

الصفحة السابعة

- قِبلة المصطافين للهروب من الحر: الشاطئ مفتوح للجميع.. ومن غير رسوم

-«نورث سكوير».. أكبر تجمع للعلامات التجارية والماركات العالمية

- واحة التسوق ووجهة السائحين لإشباع غريزة الشراء.. و«اسكوتر» صديق للبيئة لتسيير حركة رواد المول

-عائلة سورية تستمتع بالمياه: «المدينة عالمية»

-صيد الأسماك فى الغروب.. فرصة لتفريغ الضغوط وشحن الطاقة والحوار مع النفس

- «سراج»: «لما بيكون معايا أصدقائى بتبقى القعدة حلوة».. و«بهاء»: «الهدف مش السمك.. أنا بحب الصيد علشان التأمل.. ونفسى أعيش هنا على طول»

-7 أصدقاء فى فرصة للراحة: «بنقضى وقت ينسّينا ضغط الشغل»

الصفحة الثامنة

- ليلة احتفال البطل

- اختيار خليفة «معلول».. «كولر» يجهز خطة الفوز

- على بيراميدز ويتمسك بالدورى الذهبى.. و«السولية»: نستحق اللقب

- تحرك جديد.. تحديد احتياجات الزمالك للموسم الجديد.. حسم مصير «أوسوريو».. و«روقا» مستمر مع الفريق

- استقرار عالمى.. اتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأحمر والداخلية بكأس مصر

-رعاية نسائية.. «فيفا» يعلن تضاعف عدد الرعاة والشركاء فى كأس العالم للسيدات

-اتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأحمر والداخلية بكأس مصر