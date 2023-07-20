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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: العفو الرئاسي.. «روح القانون» تنتصر

كتب:

محمد عزالدين
08:01 م | الخميس 20 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-العفو الرئاسى.. «روح القانون» تنتصر

-حصاد القرارات من مؤتمر الشباب إلى حفل الأسرة المصرية: دعم رئاسى غير مسبوق.. والإفراج عن 1400 سجين

- أعضاء اللجنة: استمرار القرارات يُعطى دفعة لـ«الحوار» ويخلق مساحات ثقة وأمل لن تصب إلا فى صالح الوطن

- «الحوار الوطنى»: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على وجود مناخ ديمقراطى يعم مصر.. والأحزاب: «السيسى» حريص على نجاح الحوار.. وقطع الطريق على أى محاولات لعرقلته

- «السقا»: نشهد إرادة حقيقية لتصفية «ملف المحبوسين» 

-«الخولى»: الرئيس حريص على دعم ملف الحقوق والحريات

-«السيسى» يوجِّه بتعزيز نشاط الموانئ والارتقاء بتصنيفها العالمى

- الرئيس: الوصول إلى معدلات قياسية فى الشحن والتفريغ يخدم الاقتصاد القومى

- العالم علمين..  مدينة الجمال ترفع شعار «الفسحة للجميع»

- قِبلة المصطافين للهروب من «الحر» والشاطئ مفتوح مجاناً للجميع

- كرة القدم تحرك شغف الزوار.. و«أيمن»: الماتشات على البحر حاجة تانية.. و«عمر»: الشاطئ أجمل بكتير من أماكن تانية

- «الممشى السياحى» الترفيهى أبرز أماكن تجمع الزائرين بالمدينة والعائلات: كل حاجة هنا معمولة بحرفية.. وبنقضى أجمل وقت 

- صيد الأسماك فى الغروب فرصة لتفريغ الطاقة على الشاطئ و«سراج»: «لما بيكون معايا أصدقائى بتبقى القعدة حلوة»

- درجات الحرارة تعود إلى طبيعتها الأسبوع المقبل

-«التعليم العالى»: مد فترة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

- فتح باب التقدم لـ«الإعدادية» للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

- استعدادات القطبين 

- مقترح فى الأهلى بتأجيل اختيار خليفة على معلول.. و«كولر» يجهز خطة الفوز على بيراميدز 

- تحرك جديد لحسم صفقات الزمالك ومصير «أوسوريو» قبل «البطولة العربية»

الصفحة الثانية

- إطلاق مراكز التعليم المجتمعى لأسر «حياة كريمة»

- «التضامن»: ندعم 480 ألف طالب لحمايتهم من تسرب التعليم بسبب الفقر

- مباحثات بين مصر والأمم المتحدة للتعاون فى التنمية المستدامة

- «السعيد»: «تعزيز النمو الاقتصادى والاستخدام المستدام للموارد وحماية البيئة» أولوية

- القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

- انطلاق «السفراء» لتعزيز التكيف مع تغيرات المناخ

- «سويلم»: البرنامج لبناء القدرات ووضع خطط تراعى الأنشطة بالمناطق السياحية

-«الصحة» تكشف أسباب الإصابة بسرطان الرئة: خلايا خبيثة

-«الهجرة»: إشراك مستثمرينا بالخارج فى «الطروحات»

-«الوطن» داخل مسرح السامر بعد افتتاحه.. «خشبة العباقرة» تنتظر أجيالاً من الموهوبين

- العروض تبدأ من الساعة 9 مساء.. وبها «تراث شعبى وإنشاد دينى وتنورة وفن نوبى».. و«السيد»: أحمد زكى وعبلة كامل ويونس شلبى خرجوا من هنا

الصفحة الثالثة

- العفو الرئاسى.. «روح القانون» تنتصر

- «السيسى» استخدم سلطاته الدستورية فى العفو عن مجموعة جديدة من الصادر بحقهم أحكام قضائية

الصفحة الرابعة

- حصاد «لجنة العفو»: الإفراج عن أكثر من 1400 سجين ودعم رئاسى غير مسبوق.. وتنمية حقوق الإنسان

- «العوضى»: استجابة الرئيس خلال أقل من 24 ساعة خطوة جيدة للغاية.. و«اللجنة» مستمرة فى فحص الطلبات

- استمرار خروج قوائم العفو سيُعطى دفعة للحوار ويخلق مساحات ثقة وأمل لن تصب إلا فى صالح هذا الوطن

- تخصيص موقع إلكترونى من أجل تلقى الطلبات الخاصة بالسجناء والمحبوسين احتياطياً

- «عبدالعزيز»: نتعاون مع الجمعيات الأهلية لتكون السجون بلا غارمين وغارمات.. ودورنا يمتد إلى دمجهم وتمكينهم اقتصادياً

-«حقوق الإنسان» بـ«النواب والشيوخ»: مصر حققت أهداف الاستراتيجية الوطنية

- «السيسى» يقود ثورة تصحيح.. و«رضوان»: قرارات الرئيس تؤكد حرصه على استكمال مجريات الحوار الوطنى.. و«هيبة»: الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من قرارات العفو

- عضو «اللجنة»: نشهد إرادة حقيقية لتصفية «ملف المحبوسين» وفتح المجال العام 

- كريم السقا: استجابات الرئيس المتكررة للقوى السياسية تعبر بصدق عن استماعه للأصوات والتيارات

- مكاسب لجنة العفو حتى الآن الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطياً وسجناء الرأى الذين وصل عددهم إلى 1400

الصفحة الخامسة

- أعضاء «مجلس الأمناء»: قرارات «السيسى» شهادة عينية على اهتمامه بمتطلبات الحوار الوطنى

- «ربيع»: القرارات تدفع عجلة الحوار للأمام.. و«الكشكى»: الإرادة السياسية فعالة وقوية وغير مسبوقة

- «البرعى»: الإفراج عن «زكى والباقر» تقدير من الرئيس للمنظمات الحقوقية و«الشبراوى»: الرئيس السيسى حريص على وجود مناخ ديمقراطى يعم مصر

-الأحزاب تثمّن قرار «السيسى» وتشيد بالإرادة السياسية لإنجاح جهود «العفو»

- «حماة الوطن»: الرئيس حريص على إنجاح الحوار الوطنى وتنفيذ مخرجاته.. و«التجمع»: قطع الطريق على أى محاولات للعرقلة.. و«المصرى الديمقراطى»: مصداقية فى الوعود

-عضو «اللجنة»: استخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية يعكس الحرص على دعم الحريات

- طارق الخولى: حريصون على دمج المُفرج عنهم.. والقيادة السياسية تدعم عمل اللجنة

- «تنسيقية الأحزاب» تبذل جهداً كبيراً فى ملف الدمج.. والحبس الاحتياطى أبرز العقبات التى تواجهنا

الصفحة السادسة

- العالم علمين.. مدينة الجمال والترفيه ترفع شعار «الفسحة للجميع»

- كرة القدم تحرك شغف الزوار.. «ماتشات كرة وحركات استعراضية»

- «الممشى السياحى» أبرز أماكن تجمُّع الزائرين: «القعدة هنا بالدنيا كلها»

- «أمانى»: المكان فرصة للترفيه وبنقضى أجمل وقت فى اليوم مع الأولاد.. و«سامى»: أجمل مياه وأفضل شط

- مسرح أمام البحر مزود بحمام سباحة.. «تطور خيالى»

الصفحة السابعة

- قِبلة المصطافين للهروب من الحر: الشاطئ مفتوح للجميع.. ومن غير رسوم

-«نورث سكوير».. أكبر تجمع للعلامات التجارية والماركات العالمية

- واحة التسوق ووجهة السائحين لإشباع غريزة الشراء.. و«اسكوتر» صديق للبيئة لتسيير حركة رواد المول

-عائلة سورية تستمتع بالمياه: «المدينة عالمية»

-صيد الأسماك فى الغروب.. فرصة لتفريغ الضغوط وشحن الطاقة والحوار مع النفس

- «سراج»: «لما بيكون معايا أصدقائى بتبقى القعدة حلوة».. و«بهاء»: «الهدف مش السمك.. أنا بحب الصيد علشان التأمل.. ونفسى أعيش هنا على طول»

-7 أصدقاء فى فرصة للراحة: «بنقضى وقت ينسّينا ضغط الشغل»

الصفحة الثامنة

- ليلة احتفال البطل

- اختيار خليفة «معلول».. «كولر» يجهز خطة الفوز

- على بيراميدز ويتمسك بالدورى الذهبى.. و«السولية»: نستحق اللقب

- تحرك جديد.. تحديد احتياجات الزمالك للموسم الجديد.. حسم مصير «أوسوريو».. و«روقا» مستمر مع الفريق

- استقرار عالمى.. اتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأحمر والداخلية بكأس مصر

-رعاية نسائية.. «فيفا» يعلن تضاعف عدد الرعاة والشركاء فى كأس العالم للسيدات

-اتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأحمر والداخلية بكأس مصر

 

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