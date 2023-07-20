الزمالك ينهي 3 صفقات جديدة بينها مهاجم أجنبي من العيار الثقيل| عاجل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي أنهت اتفاقاتها على ضم محمود حمادة لاعب نادي فاركو وحارس مرمى ومهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض قبل المشاركة في مسابقة البطولة العربية في السعودية.

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد

وأوضح المصدر أن الزمالك يخطط لقيد الثلاث صفقات من خلال إنهاء أزمة إيقاف القيد بسداد الغرامة الخاصة بمحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لسبورتنج لشبونة البرتغالي وذلك بعد وصول المبالغ المتأخرة من نادي التعاون السعودي في صفقة مصطفى فتحي خلال الساعات القليلة الماضية.

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