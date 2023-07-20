تنسيق بين «الموسيقيين» وجمعية المؤلفين لحماية حقوق الملكية الفكرية لصناع الموسيقى

عقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» اجتماعًا مع نقابة المهن الموسيقية، اليوم، لوضع آليات لحماية حقوق الملكية الفكرية لصُنّاع الموسيقى.

الحفاظ على حقوق المبدعين وصناع الفن المصري

وشهد الاجتماع الذي عُقد بمقر نقابة المهن الموسيقية، حضور مجلس إدارة النقابة، برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وأمينها العام فوزي إبراهيم.

وشدد الطرفان، خلال الاجتماع على أهمية تضافر الجهود المبذولة والتعاون الدائم بينهما لضمان الحفاظ على حقوق المبدعين وصناع الفن المصري، حيث انتهى اللقاء، بالاتفاق على ضرورة مخاطبة جميع الجهات المعنية بالحفاظ على حقوق المبدعين واستمرار التنسيق من أجل تحقيق ذلك الهدف.