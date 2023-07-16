نقابة الموسيقيين تطبق النظام الرقمي والإلكتروني في الانتخابات

أيام قليلة وتشهد محافظات مصر، إجراء انتخابات نقابة المهن الموسيقية والتي من المقرر أن تشهد صراعا كبيرا في مناصب النقابة بعد أن حسم منصب النقيب مصطفى كامل.

1 أغسطس موعد الانتخابات

وأوضح محمد عبدالله، المتحدث الرسمي للنقابة وعضو المجلس، لـ«الوطن»، أن الانتخابات الجديدة التي ستجرى في الأول من شهر أغسطس المقبل ستشهد دخول النظام الرقمي والإلكتروني، حيث سيسهل على الموسيقيين إمكانية الإدلاء بصوته بطريقة إلكترونية في مقار الانتخابات.

من المقرر أن تجرى الانتخابات في 17 مقرًا بأنحاء الجمهورية، حيث سينتخب كل من أعضاء القاهرة والفيوم في نقابة المهن التمثيلية، وأعضاء الإسكندرية في نادي المحافظة بالشاطبي، وأعضاء الدقهلية في قاعة ميامي بطلخا بالمنصورة، وأعضاء طنطا وكفر الشيخ بمقر النقابة بطنطا.

أما أعضاء بورسعيد والإسماعيلية والسويس بمقر النقابة ببورسعيد، وأعضاء قنا والأقصر والغردقة بمقر النقابة الأقصر، وأعضاء دمنهور والمحلة وشبين الكوم وبنها ودمياط والشرقية وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وأسوان سيتمّ في مقار النقابات الفرعية بسبب قلة عدد أعضاء تلك المحافظات.