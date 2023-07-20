الشعر النيجيري واحتفالية جالية مالي بالعيد في «زووم أفريقيا»

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج «زووم أفريقيا» على قناة «CBC»، حلقة جديدة يوم غد الجمعة عن المواهب الإفريقية وعادات وتقاليد وثقافة القارة السمراء.

آسيا مدني على سي بي سي

تجري الإعلامية سالي عاطف على قناة سي بي سي، لقاء مع المطربة السودانية آسيا مدني، للحديث عن الموسيقي والفلكلور السوداني، حيث تقدم المطربة باقة من أروع أغانيها.

يعرض البرنامج تقريرًا عن احتفالية الجالية المالية في مصر بعيد الأضحى، وطرق احتفالهم وعاداتهم وتقاليدهم في العيد.

عن الشعر الأفريقي تجري سالي عاطف لقاء مع سفيان محمد، كاتب ومؤلف نيجيري، ليكشف عن خبايا الشعر والشعراء في نيجيريا، وعن أبرز مؤلفاته في هذا الشأن.

كما تجري لقاء مع الدكتور سيد خليفة، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، للحديث عن المشاريع والاستثمارات بين مصر ودول القارة، لتحقيق الأمن الغذائي.

برنامج زووم أفريقيا كل جمعة

يذكر أن برنامج زووم أفريقيا، لـ سالي عاطف، يُعرض يوم الجمعة من كل أسبوع، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.