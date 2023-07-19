CBC تواصل رصد آراء زوار مهرجان العلمين: نقلة عالمية للسياحة المصرية

رصدت كاميرا قناة «cbc»، آراء الزوار لمدينة العلمين الجديدة، ومدى استمتاعهم بفعاليات مهرجان العلمين، التي بدأت في 13 يوليو الجاري وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

مستقبل للسياحة في مصر

وقال أحد الزوار، خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، عبر قناة «cbc»، إن هناك شواطئ مجانية ومستقبل للسياحة في مصر، والمهرجان بصفة عامة يعتبر نقلة عالمية للسياحة في مصر، «كفاية إن العالم كله بيتكلم عن المهرجان ده والناس بتيجي من كل الدنيا عشان تشارك فيه».

المبانى بالعلمين مميزة وضخمة

وأضاف زائر آخر، أن المبانى بالعلمين الجديدة مميزة، وذلك يدل على تطور مصر وأنها أصبحت دوله جاذبة للسياحة الآن.

وتابع آخر، بأن هناك استثمارات كثيرة بتلك المدينة لوجود ساحل متميز بها، وزيادة الطلب عليه، وهناك أنشطة كثيرة ومتميزة يمكن فعلها.