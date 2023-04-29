بدء العرض الثاني لمسلسل «طير بينا يا قلبي» على قناتي CBC وCBC دراما اليوم

ينطلق العرض الثانى لمسلسل «طير بينا يا قلبي»، للفنانة ريم مصطفى، مساء اليوم السبت على قناة cbc.

ويُعرض المسلسل من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 4 مساء، وذلك بعد عرضه الأول فى شهر أكتوبر الماضى على قناة ON.

أبطال مسلسل «طير بينا يا قلبي»

ويشارك في مسلسل «طير بنا يا قلبي» إلى جانب ريم مصطفى كل من دنيا ماهر، وبسمة، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وهالة فاخر، ونور محمود، وعمرو عبدالعزيز، وإسماعيل فرغلي، وليلى حسين، وإبرام سمير، والطفلة ريما مصطفى، والطفل سليم مصطفى، ومصطفى هريدي، ومحمد العمروسي، وريهام محيي، وسالي حماد، وعبدالرحيم حسن، وماجدة منير.

ويشارك في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهم أحمد فهمي، وعمرو يوسف، وأمير المصري، وحازم سمير، وخالد عليش، وجيلان علاء، والعمل من تأليف باسم علي الخطيب، وإسلام شتا، وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

قصة مسلسل «طير بينا يا قلبي»

تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة «إنترناشونال» وأداروها بأنفسهم، بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل عديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقي الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعي لايت كوميدي.

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل «سره الباتع»، المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجي، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في عام 1798، وتم عرضه على قناتي ON والحياة.