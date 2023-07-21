سياحة اليخوت بمرسى مطروح.. فسحة تخطف القلوب في المصيف

أصبحت سياحة اليخوت في مرسى مطروح من أبرز الأنشطة التي تجذب المصطافين خلال زيارتهم للمدينة، حيث احتلت رحلة اليخوت مقدمة الرحلات الشاطئية خلال الآونة الأخيرة.

رحلات اليخوت في مرسى مطروح

ويجري عملية حجز رحلة اليخوت في مرسى مطروح من خلال بعض المنافذ المتاحة على كورنيش مطروح، أو «أونلاين» عبر بعض الشركات السياحية التي تنظم رحلات يخوت، حسب صالح فتح الله، مدير شركة سياحة بمطروح، لـ«الوطن»، وتلقى قبول الكثير من المصطافين.

مواعيد رحلات اليخوت بمرسى مطروح

وتبدأ رحلات اليخوت في مصيف مطروح من الساعة الثامنة صباحا، ولمدة 3 ساعات، ثم يعقبها رحلة أخرى، وتستمر الرحلات على مدار اليوم حتى غروب الشمس، وهي من أجمل اللحظات التي يعشقها زوار مطروح لتصويرها ومشاهدة أجمل المناظر في البحر وأكثرها متعة، بحسب ما أكده عبدالله الفردي، أحد العاملين على يخت بمطروح.

أسعار رحلات اليخوت بمرسى مطروح

وتتراوح أسعار رحلة اليخت على شواطئ مطروح بين 50 و120 جنيها للفرد، بحسب خالد العروي، صاحب يخت بمطروح، ويحدد الأسعار عدد ساعات الرحلة والخدمات المقدمة على هامش الرحلة، من وجبات مشوية ومثلجات وعصائر، طبقا لطبيعة كل رحلة.