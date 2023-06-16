كل ما تريد معرفته عن سياحة اليخوت.. الرئيس السيسي أعلن أهميتها لمصر

تمثل سياحة اليخوت نمطًا جديدًا ونوعًا من أنواع السياحة الرياضية، وهي أغلى أنواع السياحة حيث إن أصحابها غالباً من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، وبالتالي فإن عائدها الاقتصادي كبير لمصلحة السياحة.

وخلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أمس الخميس، شدد على أهمية الاستفادة من سياحة اليخوت بشكل أمثل خلال الفترة الراهنة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن «سياحة اليخوت»، بعد أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أهميتها لمصر، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

معلومات عن سياحة اليخوت

- تعتبر سياحة اليخوت أحد الأنواع المربحة في القطاع السياحي.

- تعد مصر من الدول الغنية بتلك السياحة في البحر المتوسط تحديدًا، والذي يعبره نحو 30 ألف يخت سنويًا.

- اهتمت مصر بتشجيع سياحة اليخوت والبحوث وإقامة الموانى المتخصصة على شواطئ مصر، ومنها:

- مارينا نعمة، تعتبر أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، تم إنشاؤها بأحدث الأساليب التكنولوجية، وكان المشروع خطوة هامة علي طريق تنمية سياحة اليخوت.

- مارينا الغردقة، تقع على مساحة 60 ألف متر مسطح، وتستوعب مارينا حوالي 188 يختاً في وقت واحد بالإضافة إلى 128 وحدة سكنية وشقة فندقية، وتعتبر مارينا نموذجا مثاليا لمارينا دولية سياحية علي أرض مصر.

- مارينا البحر الأبيض المتوسط، بورتو مارينا مدينة علي البحر الأبيض تضم ميناء يخوت يتسع لأكثر من 1400 يخت ، ويعد أول ميناء يخوت في إفريقيا ، كما تضم المدينة العديد من الملاهي والمناطق الترفيهية بالإضافة إلى شواطئ كاملة خاصة بالسيدات .

- مارينا مرتفعات طابا، توفر مراسي آمنة وخدمة صيانة على أعلى مستوى وجميع وسائل الراحة التي يمكن أن تتوقعها في هذا المكان، وتحتضن مارينا مرتفعات طابا منطقة مياه مساحتها 11500 متر مربع وعمقها يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار.

- مرسى أبو تيج المذهل والفريد من نوعه بمثابة مدخل بحري للجونة، وهو لا يختلف أبداً عن المراسي المعروفة دوليًا.

- تسعى مصر لجذب المزيد من اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية، لتنشيط سياحة اليخوت.

- جرى تطوير سياحة اليخوت في العريش.