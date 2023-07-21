أسعار الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة، عند 2165 جنيها للجرام عيار 21، و2474 جنيها لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وجاء سعر الذهب اليوم 21-7-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2474 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2165 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1856 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و320 جنيه، وذلك بدون احتساب المصنعية.

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال تعاملات أمس حتى الساعات الأولى من تعاملات اليوم، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر الذهب العالمي اليوم

وعلى الصعيد العالمي، زادت أسعار الذهب من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات الخميس، بعد صدور عدد من البيانات الخاصة بالبطالة والتوظيف وحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي أمس.

وابتعد الذهب عن الارتفاع وابتعد عن سعر الـ2000 دولار للأوقية بعد أن تم التوقع بارتفاع السعر ليتخطى هذا الحاجز إلا أن ارتفاع مؤشر الدولار وبيانات البطالة الأمريكية جاءت على عكس التوقعات لذلك انخفض الذهب.