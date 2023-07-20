«جولد بيليون»: ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط استقراره في الأسواق المصرية

عاد الذهب إلى الارتفاع مجددا في البورصة العالمية ليسجل أعلى مستوياته منذ 9 أسابيع، وذلك على حساب توقعات بانتهاء دورة التشديد النقدي من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، في حين أن الذهب في مصر يواصل الاستقرار بسبب تراجع كبير في السيولة النقدية وانخفاض القوة الشرائية.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم، وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 1980 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي عند 1987 دولارا للأونصة، حيث تواجه أسعار الذهب حالياً منطقة المقاومة حول المستوى 1980دولارا للأونصة.

وشهدت أسعار الذهب، بعض عمليات البيع من أجل جني الأرباح، أمس، ليستكمل اليوم الارتفاع بعد أن أصبح المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة هو المستهدف خلال هذه المرحلة.

الذهب يواصل الاستفادة من بيانات الولايات المتحدة الأمريكية

وأظهرت بيانات قطاع المنازل الأمريكي ضعف واضح، أمس، وهو ما زاد من توقعات أن الاقتصاد لم يعد في حاجة إلى مزيد من عمليات رفع الفائدة وأن الاستجابة أصبحت واضحة بتباطؤ العديد من القطاعات إلى جانب تراجع التضخم.

وتشير توقعات الأسواق القوية إلى أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، على أن يتوقف عن رفع الفائدة مجدداً لتنتهي دورة التشديد النقدي.

وأشار البنك الفيدرالي في أكثر من مناسبة إلى اعتماد قرارات البنك على البيانات الاقتصادية، والبيانات الأخيرة جاءت لتؤيد فكرة الاكتفاء برفع الفائدة لمرة واحدة خلال المتبقي من العام، وتعمل تلك التوقعات على دعم أسعار الذهب بشكل كبير كون رفع الفائدة الأمريكية له تأثير كبير على أسعار الذهب بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة.

من جهة أخرى، وجد الذهب المزيد من الدعم جراء توقعات الدولار الأمريكي عن الارتفاع الذي شهده الأمس، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال جلسة اليوم بنسبة 0.1%، وذلك بعد أن شهد ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.4%.

مؤشر الدولار حتى الآن عاجز عن اختراق المستوى 100 نقطة وهو ما يساعد الذهب على الاستمرار في الارتفاع، ولكن تنتظر الأسواق اليوم بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية عن الولايات المتحدة، والمتوقع أن تشهد ارتفاع إلى 239 ألف من القراءة السابقة 237 ألف، أيضاً جاءت بيانات تضخم المستهلكين في المملكة المتحدة يوم أمس أقل من التوقعات، مما حفز المراهنات على أن البنك المركزي البريطاني على وشك إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

انخفاضات مماثلة للتضخم في الولايات المتحدة

وجاءت القراءة في أعقاب انخفاضات مماثلة للتضخم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما زاد من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي اقترب أيضًا من الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة لهذا العام.

وساعدت تلك العوامل، الذهب على الانتعاش خلال هذه الفترة كون انتهاء البنوك المركزية العالمية من سلسلة رفع الفائدة سيعد أمرا إيجابيا للذهب الذي سيعود إلى جذب الاستثمارات خاصة في ظل البيانات الاقتصادية التي تظهر ضعف في النمو والقطاعات الاقتصادية في مختلف الدول.

المزيد من عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية

وتستمر بيانات مجلس الذهب العالمي في إظهار إقبال البنوك المركزية العالمية على شراء الذهب وزيادة احتياطيها منذ العام الماضي، فوفقاً للبيانات المحدثة من صندوق النقد الدولي والتي أوضحها مجلس الذهب العالمي، اشترت قطر 1.6 طن من الذهب خلال شهر يونيو الماضي، وتعد هذه أول زيادة في احتياطي قطر من الذهب منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، وارتفعت احتياطيات قطر من الذهب حالياً إلى 93.4 طن.

البيانات النهائية لصافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر يونيو لم تكتمل بعد، ولكن حتى الآن هناك إشارات أن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تخطت عمليات البيع.

الصين وبولندا تقودان عمليات شراء الذهب

وتقود الصين وبولندا عمليات شراء الذهب منذ الشهر الماضي، كما عادت تركيا إلى شراء الذهب مجدداً بمقدار 11 طنا وذلك بعد عمليات بيع مكثفة خلال الثلاثة أشهر السابقة.

في العام الماضي اشترت البنوك المركزية العالمية 1078 طناً من الذهب، وكانت تركيا أكبر مشتري للذهب، وارتفعت احتياطاتها الرسمية من الذهب بمقدار 148 طنا إلى 542 طن العام الماضي مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.

عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية تعد الداعم الأول والأساسي للذهب خلال عام 2023، فحتى عندما شاهدنا الذهب يتداول حول مستويات 1900 دولار للأونصة استطاع الاستقرار فوق هذا المستوى وبناء قاعدة للعودة للارتفاع مجدداً، ولم يستسلم لمزيد من البيع والهبوط وذلك بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية هذا العام على الذهب.

صناديق الاستثمار في الذهب تعود إلى التألق

وعاد الطلب على الاستثمار في الذهب إلى التزايد بشكل واضح في الأسواق المالية، وانعكس هذا على أداء صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب التي عادت لتسجيل مستويات مرتفعة بعد أن عانت خلال الفترة الماضية من استمرار التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية.

صندوق SPDR المدعوم بالذهب شهد ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي وسجل ارتفاعا منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 1.2% مسجلاً أعلى مستوياته منذ 9 أسابيع على غرار ارتفاع أسعار الذهب لتقترب من المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

ويعد صندوق استثمار SPDR أكبر الصناديق العالمية المدعومة بالذهب بصافي أصول يقترب من 60 مليار دولار، وشهد ارتفاعا في أدائه منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 8.25%.

الذهب أفضل الأصول المالية

وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها أسعار الذهب خلال عام 2023 إلا أنه يظل أحد أفضل الأصول المالية في أدائه خلال هذا العام ليتفوق على العديد من الاستثمارات الأخرى مثل الدولار الأمريكي والسندات الحكومية وغيرها من الاستثمارات المالية الأخرى.

سقوط الاقتصادات العالمية في الركود

وزادت التوترات السياسية القائمة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وسقوط الاقتصادات العالمية في الركود الاقتصادي بسبب تبعات عمليات رفع الفائدة منذ العام الماضي، ما ساعد الذهب على استعادة مكانته كونه الملاذ الآمن الأول في الأسواق المالية.

أسعار الذهب محلياً

وتشهد أسواق الذهب تحركات تكاد لا تذكر خلال هذه الفترة ما يعكس ضعف السيولة النقدية والطلب في الأسواق المحلية، وذلك على الرغم من انتعاش أسعار الذهب العالمية وتسجيلها مكاسب يومية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2170 جنيها للجرام دون تغير يذكر عن تداولات أمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17360 جنيها، وأصبحت الضغوط حيادية على أسواق الذهب المحلية خلال هذه الفترة، فلا توجد استجابة للسعر من التحركات الإيجابية لسعر الأونصة العالمية، ولا يوجد ضغط سلبي كافي يدفع الأسعار إلى المزيد من الهبوط.

تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق

من جانب آخر تعاني أسواق الذهب من تراجع في السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ انتهاء السيولة الناتجة عن تسييل شهادات الـ 18% والتي ضخت ما يزيد عن 700 مليار جنيه في الأسواق وحصلت أسواق الذهب على نصيب الأسد منهم، كما ساعد إعلان الحكومة عن خطوات برنامج الطروحات على تهدئة الأسواق خاصة مع وضع برنامج لاستهداف دخل دولاري يصل إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.

وبالحديث عن المعروض من الذهب في الأسواق نجد أن مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية ساهمت في دخول كميات كبيرة من الذهب إلى السوق المحلية، الأمر الذي حقق توازنا بين العرض والطلب بنسبة 80% تقريباً وهو ما ساعد على استقرار الأسعار بشكل كبير.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية والتي تتولى تسلم كميات الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل في التنقيب عن الذهب، أنها تستهدف تسليم البنك المركزي المصري 830 كيلوجراما من الذهب خلال عام 2023 أعلى بنسبة 32% مقارنة مع العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن ترتفع تسليمات العام الجاري من الذهب بمقدار 200 كيلو جرام مقارنة مع العام الماضي بما يصل إلى 6 آلاف أونصة تصل قيمتها حالياً إلى 11.5 مليون دولار، وفي نهاية أبريل الماضي بلغ احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب 4.044 مليون أونصة بقيمة 8 مليارات دولار تقريباً.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

واستطاعت أسعار الذهب الفورية اليوم التداول فوق مستوى المقاومة الحرج 1980 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن فشلت في اختراقه خلال الجلستين الماضيتين.

ويزيد الإغلاق اليومي والأسبوعي فوق مستوى المقاومة 1980 دولار للأونصة من فرص استكمال الصعود بنجاح، ولكن هناك تشبع شرائي في المؤشرات الفنية الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى بعض عمليات التصحيح لجني الأرباح، ولكن إذا حصل على دعم مناسب من البيانات الاقتصادية فقد يحدث التصحيح على شكل عرضي سريع قبل أن يستكمل الصعود، وفقا لجولد بيليون.

استمرار تداول الذهب تحت المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21

وبالنسبة لأسعار الذهب المحلية تستمر نظرتنا دون تغير مع استمرار تداول الذهب تحت المستوى 2175 جنيها للجرام عيار 21 ليبقى الضغط السلبي قائم على الأسعار وتبقى الأهداف في الهبوط عند 2150 و2155 جنيها للجرام، وبعدها قد نشهد تراجع إلى مستويات 2130 جنيه للجرام.