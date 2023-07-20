ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. كم يبلغ سعر الأوقية؟ 

ارتفع الذهب فوق 1980 دولارًا للأوقية اليوم، مسجلا أقوى مستوياته في شهرين، حيث أدى تراجع التضخم الأمريكي إلى رفع الآمال بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية.

توقعات برفع الفيدرالي سعر الفائدة

ووفق ما أعلنه موقع تريندينج إيكونومي، يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، بينما قلّص التجار رهاناتهم على زيادات أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.

أسعار الفائدة في أمريكا

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة، للحصول على أدلة بشأن قوة سوق العمل، كما يُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماعاتهما القادمة، رغم علامات تراجع التضخم.

وفي الوقت ذاته، أبقى بنك الصين الشعبي على أسعار الفائدة الأولية للقرض لمدة عام و5 أعوام دون تغيير عند إصلاحه لشهر يوليو، متحديًا التوقعات بأنّ السلطات الصينية ستخفف السياسة بشكل أكبر لتحفيز النمو.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 2474 جنيها للشراء، وعيار 21 اليوم 2165 جنيها للشراء، وعيار 18 اليوم 1856 جنيها للشراء، وعيار 22 اليوم 2268 جنيها للشراء، وسجل الجنيه الذهب اليوم الخميس 17320 جنيها للشراء دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.