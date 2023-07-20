تعرف على أسعار الذهب الآن.. بداية مستقرة للتعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 20 يوليو 2023، مع بداية التعاملات المسائية، حيث استقر الجرام عيار 21 عند سعر 2165 جنيهاً، كما سجل عيار 24 نحو 2474 جنيهاً للجرام، بعد فترة من التقلبات في سعر المعدن الأصفر، تزامنت مع موجة تراجعات كبيرة مؤخراً.

سعر جرام الذهب اليوم

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والذي يستخدم في صناعة السبائك، عند 2474 جنيهاً، واستقر عند آخر سعر له أمس، وكذلك استقر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعاً، والمستخدم في الجنيهات الذهبية، نحو 2165 جنيهاً للجرام، وفق آخر سعر له خلال التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18، في محلات الصاغة، حوالي 1856 جنيهاً، فيما جاء سعر الجنيه الذهب بـ17 ألفًا و320 جنيهاً، وفق آخر سعر له اليوم.

استقرار أسعار الذهب اليوم في المحلات

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر، في محلات الصاغة، مستقرة عند آخر سعر سجلته أمس.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات، وهو ما جاء بسبب انخفاض الطلب بشكل كبر في السوق المحلي.