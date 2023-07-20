الذهب يفقد بريقه وعيار 21 يخسر 150 جنيها في شهر.. كم يبلغ سعره الآن؟

تكبّد الذهب خسار فادحة على مدار الـ35 يوما الماضية، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 150 جنيها، مسجلا اليوم الخميس 20-7-2023 نحو 2165 جنيها مقابل 2315 جنيها في 12 يونيو الماضي.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18

ووفقا لما أعلنته شعبة الذهب، فإنّ الذهب عيار 24 تراجع نحو 172 جنيها، مسجلا اليوم نحو 2474 جنيها مقابل 2646 جنيها في 12 يونيو الماضي، فيما سجل الذهب عيار 18 تراجعا بنحو 119 جنيها، حيث بلغ 1865 جنيها مقابل 1984 جنيها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابعت الشعبة أنّ الجنيه الذهب تكبّد خسائر كبيرة، بلغت قيمتها نحو 1200 جنيها، حيث وصل سعر الجنيه الذهب اليوم حوالي 17320 جنيها، مقابل 18520 جنيها فى 12 يونيو الماضي.

إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة من الضريبة الجمركية

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر، سيحدث حالة استقرار كبير في سوق الذهب في مصر، حيث ساهم القرار في استقرار سوق الذهب بمصر.