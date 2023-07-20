مراسل «الحياة اليوم»: العلمين الجديدة بها تنوع ثقافي وحضاري ومعماري متميز

قال أحمد غنيم، مراسل برنامج «الحياة اليوم»، إنَّ زوار مهرجان العلمين الجديدة 2023، العالم علمين، يستمتعون بالأجواء لتنوع الفعاليات وعروض الترفيه؛ خاصةً مع الطبيعة المتميزة والمعالم المختلفة لإحدى مدن الجيل الرابع.

غنيم: تنوع ثقافي وحضاري ومعماري متميز في العلمين

وأضاف «غنيم» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أنَّ المهرجان يشهد تنوعا ثقافيا وحضاريا مع معمار متميز للمدينة مثل «الأبراج الشاطئية»، قائلاً: «الاحتفال بالمهرجان لا يقتصر على حضور الفعاليات.. بل يمتد إلى قضاء اليوم بأكمله في مدينة العلمين التي تشهد إقبالا يتزايد مع الوقت».

مهرجان العلمين الجديدة والممشى السياحي

وتابع «مراسل الحياة اليوم»: «الكثيرون حضروا من الساحل الشمالي لقضاء وقت ممتع ومختلف في مهرجان العلمين الجديدة.. والممشى السياحي يوفر خدمات لوجستية والعديد من الكافيهات والمطاعم التي تقدم خدماتها ما يجعل الزائرين لديهم رغبة قوية بمواصلة الاستمتاع بالتواجد في المدينة وعدم الاكتفاء بالاستمتاع بإحدى الحفلات فقط».