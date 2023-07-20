الزيارة رقم 100 لبكين.. كيسنجر يعيد رسم العلاقات بين أمريكا والصين

كشف الرئيس الصيني شي جي بينج، أثناء استقباله وزير الخارجية الأمريكي الأسبق المخضرم، هنري كيسنجر، اليوم الخميس، عن استعداد الصين لمناقشة الطريقة الصحيحة لوقف تردي الأوضاع مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الجانبين في حاجة إلى اتخاذ قرارات جديدة لكي تنجح وتزدهر العلاقات بينهما، بعد أن وصلت إلى مفترق طرق.

كسينجر يزور الصين للمرة الـ100

وبحسب صحيفة «الشعب» الصينية، فإن زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى الصين هي الـ100، ويحظى الوزير باحترام كبير في الصين، لأنه يتم النظر إليه باعتباره مهندس فتح العلاقات بين الصين، تحت قيادة الزعيم الصيني التاريخي ماو تسي تونج، والولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق ريتشادر نيكسون، في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، بداية سبعينيات القرن الماضي.

استقبال حافل لكسينجر في بكين

وكانت الذكرى الـ50 لذكرى كسينجري للصين في عام 1973، واجتمع حينها بالرئيس الصيني شي، الذي كان حينها يتولى منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ويعد قائد أكبر جيش في العالم، وسيتم استقبال كسينجر اليوم في بيت الضيافة الصيني الشهير «دياويوتاي ستايت»، في بكين على أن يحضر الاجتماع كبير الدبلوماسيين الصينيين، ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، وانج يي

وشدد الرئيس الصيني على أهمية أن تعود العلاقات بين الصين وأمريكا إلى مسارها الصحيح، في ظل التغيرات الحادثة في النظام الدولي.