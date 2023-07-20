باحثة للقاهرة الإخبارية: الصين بدأت برنامجها الفضائي في فترة الحرب الباردة

قالت الدكتورة تمارا برو، الباحثة في الشؤون الصينية، إن بداية البرنامج الفضائي الصيني تعود إلى الحرب الباردة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، وفي عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي، هنأ الزعيم الصيني، ماوتسي تونج، الاتحاد السوفيتي على هذا الإنجاز، ودعا إلى أن يكون للصين قمر صناعي خاص بها.

وأضافت «برو»، خلال لقاء مع برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أنه في عام 1967 جرى التوافق في الصين على تأسيس برنامج الفضاء الصيني، لكنه توقف بسبب الثورة الثقافية التي حدثت هناك ووفاة الزعيم الصيني ماوتسي تونج، بالإضافة إلى الصين والاتحاد السوفيتي.

تأسيس برنامج الفضاء الصيني

وتابعت أنه بعد سياسة الإصلاح والانفتاح بدأت الصين بإطلاق الأقمار الصناعية، وتمكنت في عام 1999 من إطلاق أول مركبة فضائية، ولكن، قبلها في عام 1992 بدأت في تأسيس برنامجها الفضائي، وفي العام التالي تشكلت وكالة الفضاء الصيني، ثم عملت على إطلاق الأقمار الصناعية.

الصين قوة فضائية عظمى بحلول 2050

وأشارت إلى أن تركيز الصين على الفضاء بدأ في عام 2013، حيث أراد رئيس البلاد تحقيق الحلم الصيني الذي يتجسد في أن تصبح قوة عظمى في الفضاء بعام 2050، والآن أصبحت ثاني دولة في إطلاق الأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أنه بداية من هذا العام حتى الشهر الماضي، أطلقت الصين 41 قمرًا صناعيا، موضحةً أن الأقمار الصناعية التي تطلقها عبارة عن أقمار صناعية تجارية ذات صلة بالإنترنت والتصحر وغيرها من الأغراض.