مراسل «الحياة»: مجهود كبير من المنظمين لتيسير حضور حفل تامر حسني في العلمين

قال أحمد غنيم، مراسل قناة «الحياة»، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة 2023، العالم علمين، يواصل فعالياته في دورته الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، مشيراً إلى أنَّ قضاء يوم ممتع بالمهرجان يتيح الاستمتاع بكافة الخدمات والفعاليات وجاري تجهيزات حفل الفنان تامر حسني.

غنيم: مهرجان العلمين الجديدة يشهد التجهيزات لحفل تامر حسني

وأضاف «غنيم» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أنَّ المهرجان يشهد حفلات متنوعة على مدار الأسبوع ولكن أولى الفعاليات للحفلات الفنية جار الاستعداد لها والتي ينتظرها الجميع، قائلاً «ستبدأ حفلات الغناء بالنجم تامر حسني.. بإحدى المناطق الترفيهية داخل المدينة والحفل يقام غداً».

حفل تامر حسني غدا

وتابع «مراسل الحياة اليوم»: «التجهيزات على أرض الواقع تجري على قدم وساق.. وجار وضع اللمسات النهائية للمنطقة الخاصة باستقبال الجمهور وجرى تقسيم تذاكر الحفل للعديد من الفئات.. وبالتالي جار تقسيم أماكن استقبال جمهور الحفل.. ومجهود كبير من المنظمين لتيسير عملية الدخول إلى مكان الحفل الغنائي».