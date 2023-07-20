تجديد حبس عصابة الاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت قيمتها 36 مليون جنيه.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل ضبط المتهمين

وتوصل رجال الشرطة من خلال تحرياتهم الى قيام 3 أشخاص بتكون تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنيين الإجراءات تم تحديد مكان تواجدهم وتم ضبطهم وبحوزتهم مليون قرص من عقار الكبتاجون المخدر و24 كيلو من مخدر الهيدرو ومبالغ مالية.

كما قدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بـ 36 مليون جنيه، وتم اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

أما عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، أوضح أحمد على المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وأضاف أن العقوبة على المتهم تُخفف في حال إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.