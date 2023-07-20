ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن شن حملات مرورية مفاجئة على الأسواق في مركز ميت غمر بالدقهلية، وتمكنت المديرية من ضبط 2850 كيلو دقيق معد للبيع بالسوق السوداء، وتحرير محاضر بالمخالفات

شن حملات تموينية في الأسواق بالدقهلية

وأضاف «دايرة»، في بيان له أن الحملات المرورية جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المطاحن الخاصة ومحاربة الفساد بكافة أنواعه.

وأوضح أن الحملة تشكلت اليوم الخميس 20 يوليو، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية وبرئاسة محمد مصطفى مدير إدارة ميت غمر، واثنين مأموري الضبط القضائي بميت غمر.

ضبط مخالفات قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

وأضاف أن الحملة تمكنت من مداهمة أحد المطاحن الخاصة بقرية أتميدة بمركز ميت غمر الذي يقع متخفيا بين الأراضي الزراعية وضبط 75 شيكارة معدة للبيع في السوق السوداء وجاءت كالأتي:

- عدد 35 شيكارة دقيق أخضر استخراج 87.5% إنتاج سلندرات المنصورة قبل إعادة طحنهم ونخلهم وتدويرهم في شكاير بيضاء لبيعهم ف السوق السوداء بالأسعار الحرة.

- 22 شيكارة دقيق أبيض معاد طحنهم من الدقيق التمويني المدعم 87.5% لبيعهم علي أنهم دقيق استخراج 72% بالسعر الحر ف السوق السوداء

- تم ضبط ماكينة الحياكة الكهربية المستخدمة في حياكه الشكائر المعدة للتعبئة مرة أخرى، وضبط الخيط البلاستيك الحراري.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطحن المخالف وإبلاغ النيابة العامة.