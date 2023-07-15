تحرير 7 محاضر متنوعة بحملة مكبرة على المنشآت الغذائية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة نبروه في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمحلات التجارية الكبرى والمطاعم والمنافذ المختلفة في نطاق المدينة شاملة القرى والعزب والمرور على أماكن عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية ومحافظة الدقهلية ومباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة بالمحافظة.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية بنبروه

وبحسب البيان الصدر من مجلس مدينة نبروه، أسفرت الحملة على المنشآت الغذائية عن تحرير 7 محاضر متنوعة مخالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ورصد مخالفات في إحدى مصانع الأجبان بقرية طبنوها، حيث تم تحرير محضر شهادة صحية، وعدم اتباع الاشتراطات الصحية المطلوبة، ومحضر امتناع لعدم إعطاء عينات جبنة وملح، ومخاطبة الجهات المعنية لوجود خطر داهم بالمعمل.

كما تم رصد عدد من المخالفات في إحدى المحلات لتجميع الألبان بنبروه، وتحرير محضر لعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير محضر نقص اشتراطات صحية، ومحضر لعدم وجود ترخيص والنقص الشديد فى الاشتراطات الصحية، كما تم رصد مخالفات في مصنع ألبان بقرية طناح، وجرى تحرير 2 محضر نقص اشتراطات صحية وعدم وجود ترخيص بالمصنع، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

لجان التفتيش مستمرة في نبروه

وأكد المهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه، تكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وأن لجان التفتيش على كافة القطاعات المختلفة التي تشمل محلات السلع الغذائية بمختلف أنواعها مستمرة بشكل دوري، والمتابعة الميدانية مهمة بين المواطنين لرصد المخالفات بشكل سريع ومحاسبة المخالفين لحفظ حقوق المواطن والدولة، وفقا لتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية.