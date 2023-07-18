80 محضر تمويني و50 مخالفة في حملات على أسواق الدقهلية

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى المحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، لتحرير محاضر ضد مرتكبي المخالفات التموينية، من أجل لا حفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من الدولة.

تعليمات وزير التموين

وبناءً على توجيهات وزير التموين، شكلت مديرية التموين بالدقهلية، بإشراف وكيل وزارة التموين، مجموعة من الحملات أمس الاثنين، إذ شنت الحملات المجمعة بالمديرية «إدارة الرقابة التموينية والرقابة التجارية»، بالإدارات التالية «المطرية، شربين، الجمالية، نبروه، منية النصر»، وجرى تحرير 80 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق.

وقالت مديرية التموين بالدقهلية، في نص بيان لها، إنه تم تحرير 50 محضرا نتيجة الحملات على المخابز، كالتالي.

- محضر تجميع دقيق بقيمة «9 شيكارة».

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 7 محتضر انتهاء من الإنتاج.

- 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة «160 شيكارة».

- 10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 19 محضر نقص وزن بين «8 إلى 25 جم».

حملات تموينية على الأسواق

فيما حررت الحملات على الأسواق، 30 محضرا، كالتالي:

- 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي «سجائر».

- 4 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية «تاجر تمويني».

- 3 محاضر سلع مجهولة المصدر.

- محضران مخالفات أسواق متنوعة.

كما تحفظت الحملات، على 50 علبة سجائر، وطن خل وزيت طعام.