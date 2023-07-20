عاجل.. الأهلي يتحرك لضم 4 نجوم جدد بعد إمام عاشور

يبدو أن النادي الأهلي أشعل سوق الميركاتو الصيفي مبكرا، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها صفقة انتقال إمام عاشور إلى صفوف المارد الأحمر، قادما من ميتلاند الدنماركي.

ويستهدف النادي الأحمر حاليا التعاقد مع 4 لاعبين في مختلف المراكز من أجل تدعيم صفوفه على أكمل وجه، قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد، حيث ينافس الأهلي على العديد من البطولات الكبيرة، وعلى رأسها كأس العالم للأندية، ودوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.

جوستافو سوزا

يعد البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك الكوري، هو الخيار الأول في خط هجوم النادي الأهلي هذا الصيف، خاصة أن هذا المركز، مثل صداعا كبيرا في رأس السويسري مارسيل كولر خلال الموسم الفائت في ظل العقم الهجومي الكبير الذي عانى منه مهاجمو الفريق الأحمر.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات لموقع «الوطن سبورت» في وقت سابق، أن البرازيلي جوستافو سوزا، على رأس أولويات القلعة الحمراء بناء على أمر السويسري مارسيل كولر، في ظل توصل إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع اللاعب، واقتراب التوصل من اتفاق مع ناديه.

محمد رضا بوبو

يعد محمد رضا بوبو، لاعب وسط فريق فيوتشر، ضمن الصفقات المحتمل انضمامها للأهلي في الصيف المقبل، في ظل طلب كولر ضم اللاعب، رغم التعاقد مع إمام عاشور الذي يلعب بنفس المركز.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، أكد في وقت سابق، أن مسؤولي النادي الأحمر يكثفون مفاوضاتهم في الوقت الحالي مع اللاعب وإدارة ناديه من أجل حسم تلك الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رضا سليم

يعد نجم الجيش الملكي المغربي ضمن أبرز اهتمامات الأهلي خلال الوقت الراهن، خاصة في ظل المستوى الكبير الذي ظهر عليه رفقة فريقه الموسم الماضي، وإجادة اللاعب في أكثر من مركز في المناطق الهجومية، وبالأخص مركزي الجناح، والمهاجم الصريح.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل شركة الكرة في الأهلي في وقت سابق، أن إدارة النادي الأحمر تقدمت بعرض رسمي إلى شركة التسويق الخاصة باللاعب رضا سليم، لضمه بمقابل مادي مليون و500 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن رضا سليم أبلغ أمير توفيق مدير التعاقدات، بموافقته على الانضمام إلى الأهلي، رغم تلقيه عدة عروض خارجية أخرى، وأن الأهلي يسابق الزمن حاليا لاتمام تلك الصفقة المرتقبة.

مصطفى أشرف

يعد أيضا نجم خط وسط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ أحد أبرز اللاعبين المرشحين لدعم الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن الأهلي فتح خطوط التواصل مع اللاعب صاحب الـ20 عاما من أجل الإسراع بإتمام الصفقة مشيرًا إلى أن اللاعب يرحب بالانتقال للفريق الأحمر، وأنه يجري الاتفاق مع اللاعب بالوقت الحالي على كافة التفاصيل المادية.