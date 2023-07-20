عاجل.. مفاجآت جديدة بإصابة إمام عاشور مع الأهلي وهذا موقفه من السوبر

شهدت الساعات الأخيرة، تطورات جديدة في إصابة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي الجديد، بعد انضمامه لصفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023.

تطورات إصابة إمام عاشور

وعلم «الوطن سبورت»، أن إمام عاشور سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 10 أيام، تحت إشراف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

وينضم إمام عاشور، إلى تدريبات النادي الأهلي الجماعية، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي.

وكان محمد أبو العلا طبيب المنتخب والمعالج لـ إمام عاشور، قد أكد في وقت سابق، أن اللاعب يحتاج إلى 3 أسابيع من أجل العودة إلى الملاع من جديد.

وتعرض إمام عاشور، لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال شهر أبريل الماضي، مع فريقه السابق ميتلاند الدنماركي.

وكانت إصابة عاشور، تحتاج إلى 3 شهور للعلاج، منذ إصابته يوم 22 أبريل الماضي.

موعد مباراة السوبر الأفريقي

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الأول من سبتمبر المقبل، موعدًا مبدئيًا لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي السوبر الأفريقي.

وتعاقد النادي الأهلي، مع إمام عاشور قادمًا من ميتلاند الدنماركي، في أولى صفقات الفريق هذا الصيف.