الأنبا رافائيل يفتتح مؤتمر شباب الإسكندرية التاسع عشر (صور)

افتتح الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، مساء اليوم، مؤتمر شباب الإسكندرية التاسع عشر الذي يقام بمسرح كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة غبريال شرق الإسكندرية، وسط حضور شبابي كبير، الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل.

ويهدف المؤتمر لجعل الشباب يعلمون الطريق الصحيح إلى الله، وهو ما تم من خلال فقرات متنوعة عبر كورال وعرض مسرحي وعظة روحية.

الأنبا رافائيل: استخدام المواهب لخدمة بعضنا البعض

وقال الأنبا رافائيل، خلال العظة، إن الله أعطى للجميع مواهب من أجل خدمة بعض مثل أعضاء الجسم التي تخدم جميعها بعضها البعض، مؤكدا أن الكنيسة في حالة اجتماع دائم من خلال الصلوات الموحدة «الليتورجيا» وهي حياة مشتركة داخل الكنيسة، لتفهم الجميع معنى الكنيسة الواحدة.

الأنبا رافائيل يتحدث عن مكان الانتظار بعد الوفاة

وأشار الأنبا رافائيل إلى أن المتوفيين في الوقت الراهن يتواجدون في مكان الانتظار حيث سيجتمع الجميع بعد يوم القيامة في الفردوس.

جدير بالذكر أن المؤتمر يستمر يومين آخرين حيث يقدم عظة الجمعة القمص أنطونيوس فهمي، فيما يختتم الأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية، المؤتمر بعظة يوم السبت.