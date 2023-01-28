الأنبا رافائيل يوضح الفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى في الكنيسة

أوضح الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة الفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، قائلا إن الأعياد السيدية هي مناسبات في حياة السيد المسيح، مضيفًا أن الآباء القدماء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاولوا الاحتفاظ بتلك المناسبات من خلال تقسيمها لسباعيات.

الأعياد السيادية الكبرى هي الاحتفالات بسبع مناسبات مهمة للكنيسة

وأضاف خلال استضافته في برنامج بستان العقيدة المذاع عبر قناة CTV القبطية وتديره الإعلامية هبة كميل، أن الأعياد السيادية الكبرى هي الاحتفالات بسبع مناسبات مهمة للكنيسة ويتم اعتبارها الأحداث الضخمة في حياة المسيح هي البشارة والميلاد والغطاس، والشعانين والقيامة والصعود والعنصرة، موضحًا أن البشارة والميلاد والغطاس تمثل التجسد، بينما الأعياد الأربعة وهي الشعانين والقيامة والصعود والعنصرة تمثل الفصح.

عيد الختان أبرز الأعياد السيدية الصغرى

وتابع أن الأعياد السيدية الصغرى هي أحداث في حياة المسيح لكنها أقل أهمية من الكبرى، وهي عيد الختان، عيد دخول السيد المسيح الهيكل بعمر 40 يوما، ومجيئه لمصر، ثم أعياد التجلي، خميس العهد، أحد توما.