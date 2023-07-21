«كايرو كافيه» تبدع في ثاني أيام مهرجان الموسيقى بالإسكندرية (صور)

شهد اليوم الثاني من المهرجان الصيفي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالإسكندرية، جولة في دنيا الموسيقي المصرية والعالمية عبر فرقة كايرو كافية بقيادة الموزع الموسيقي وعازف البيانو علي شرف.

أغاني كايرو كافيه

فعلى مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية وبمشاركة المغنيتان أمنية بكر وليديا لوتشيانو مع عازف الناي هاشم لطفي، قدمت الفرقة باسلوبها الخاص وبرؤية فنية مبتكرة مزجت الموسيقي الشعبية لمدن قناة السويس مع الفولكلور الإسباني وتمثلت في مزج أغاني «آه يا لالالی وبسامي موتشو»، إلى جانب عدد من المؤلفات الشرقية والغربية كان منها البنت الشلبية ، قلبي القاسي ، عاشق الروح ، كنت فين ، یا قلبی یا خالي، ليلة حب، شغلوني، الفن أنا لك على طول، أنت عمري ، سهر الليالي ، ميدلي بليغ حمدي ، سواي ، هذه هي الحياة ومن أغاني الأفلام السينمائية خمسة في ستة».

عروض طلاب فصل العود

كما قدم طلاب فصل العود بمركز تنمية المواهب فقرة فنية تضمنت باقة من الألحان التراثية التي نالت الاستحسان كان منها «بين شطين ومية، ع الحلوة والمرة ، حب ايه ، الفن ، التوبة ، دارت الايام وميدلي لـ سيد درويش».