لو موظف حكومي.. اعرف شروط الحصول على قرض من بنك ناصر لإنشاء حضانة

حدد بنك ناصر الاجتماعي، عددا من الشروط والمستندات التي يجب توافرها، للاستفادة من القرض الخاص بإنشاء وتطوير دور الحضانة، إذ يقتصر دور البنك على التمويل فقط، ومن ثم تقوم المديريات بعمل معاينة لمكان الحضانة على مرحلتين.

تتراوح قيمة القرض ما بين 20 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه حسب المنطقة

وحول إمكانية حصول موظفي الحكومة على قرض بنك ناصر الاجتماعى لإنشاء حضانة خاصة، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعى أنه يحق لموظف الحكومة عمل مشروع صغير، وفقا لقانون الخدمه المدنية الجديد ولكن بما يتوافق مع لائحة العمل الخاصة بالمكان الذي يعمل به، حيث أنه لابد أن يحصل على موافقة جهة العمل.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر موقعها الرسمي، أن مدة قرض بنك ناصر الاجتماعى، تتراوح بين 18 إلى 36 شهر، ونسبة عبء الدين/ الاستقطاع من الدخل تبلغ 75% من الدخل الشهري، حيث أن قيمة القرض تتراوح ما بين 20 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه حسب المنطقة الجغرافية والمساحة وأقسام الحضانة، بالإضافة إلى مصروفات القرض 7% مصروفات إدارية تخصم مقدما من القرض.

المستندات المطلوبة لحصول موظف الحكومة على قرض بنك ناصر

- طلب الحصول على القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية للعميل.

- إيصال مرافق حديث لمحل اقامة العميل.

- مفردات مرتب العميل.

- دراسة جدوى معتمدة للمشروع.

- تقديم التراخيص اللازمة لإنشاء الحضانة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات استخراج التراخيص.