أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج التمويل متناهي الصغر الخاص بالمرأة المعيلة «مستورة»، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وتستهدف من خلاله المرأة المعيلة، من خلال إعطائها قرضًا بقيمة ما؛ لبدء مشروع خاص بها، تنفق به على أبنائها.

ونستعرض خلال السطور التالية المستندات المطلوبة للحصول على قرض «مستورة» من «بنك ناصر»، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض «مستورة» من «بنك ناصر»

1- التوجه إلى أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة على مستوى الجمهورية، وشراء طلب الحصول على القرض.

2- تحضير أوراق بحث اجتماعي لأبناء المرأة مستحقة الدعم.

3- تقديم إيصال مرافق حديث.

4- تقديم بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد.

5- تقديم بحث اجتماعي بمعرفة لجنة الزكاة التابعة لفرع بنك ناصر الاجتماعي.

6- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.​

7- التأكد من استيفاء كل المستندات المطلوبة.

8- بحث ودراسة الملفات بمعرفة الفرع للتأكد من صحة المستندات المقدمة.

9- في النهاية يتم صرف قيمة قرض «مستورة» للمرأة المعيلة المستحقة.

شروط الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر

- يشترط ألا يقل عمر المرأة المعيلة المتقدمة للحصول على القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

- يشترط أن تكون المرأة المعيلة المتقدمة للحصول على القرض مصرية الجنسية.

- مدة القرض بحد أدنى 3 شهور وبحد أقصى 24 شهراً.

- السداد شهري أو حسب طبيعة ودورة المشروع.

- يفضل أن تكون المرأة المعيلة المتقدمة للحصول على القرض لها خبرة سابقة في المشروع المقدم.