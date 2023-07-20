وزير التموين: قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل شراء الحبوب

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اقتراب توقيع مصر على اتفاقية لتسهيل قرض بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل شراء الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، على أن يكون الحجم الكلي للاتفاقية 400 مليون دولار تقدم لمصر في هيئة شرائح.

حجم استيراد مصر من القمح

وأوضح وزير التموين، خلال افتتاحه أعمال الدورة الـ16 للجمعية لعمومية ‏للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا، اليوم، أنّ مصر تعتمد 23 منشأة لاستيراد الأقماح، وحجم استيراد مصر من القمح سنويا يبلغ 5.5 مليون طن قمح.

مناشئ استيراد الأقماح

ونوه المصليحي، بأنّ الدول المعتمدة لاستيراد القمح منها، هي «روسيا، وأوكرانيا، ورومانيا، وبولندا، وأمريكا، وكندا، وفرنسا، وأستراليا، وألمانيا، والأرجنتين، وبلغاريا، وصربيا، والمجر، وباراجواى، وكازاخستان، والبرازيل، ومولدوفا، وليتوانيا، والمملكة المتحدة، وأوروجواي، والهند»، مشيرا إلى أنّ معظم الأقماح المستوردة من الخارج تكون من رومانيا وأوكرانيا.