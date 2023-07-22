غرفة السياحة: صدور ضوابط العمرة وتحديد موعد انطلاق الرحلات الأسبوع المقبل

قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من المقرر أن يصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة لموسم العمرة الجديد الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن انتهت اللجنة العليا للعمرة والحج التابعة للوزارة من إعدادها، موضحًا أن ضوابط العمرة لعام 1445 هجريا لن تختلف كثيرًا عن التي جرى العمل بها العام الماضي.

السعودية بدأت في استقبال المعتمرين أمس الأول

وأضاف «الجندي» لـ«الوطن»، أن المملكة العربية السعودية بدأت أمس الأول الأربعاء موسم العمرة للمواطنين السعوديين والمقيمين بالسعودية فضلًا عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها، لافتا إلى أنه من الضروري أن تنطلق رحلات العمرة للمصريين في أقرب وقت وذلك حتى لا يقوم المواطنون المصريون الراغبون في أداء العمرة بالبحث عن تأشيرات سفر للسعودية تتيح لهم بأداء العمرة وهو ما سيؤثر سلبيا على عمل شركات السياحة ويعرض المواطنين للنصب من قبل السماسرة.

شركات السياحة جاهزة لتنظيم رحلات العمرة

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية جاهزة لتنظيم رحلات العمرة، لافتا إلى أن العديد من الشركات بدأت حاليا في الإعلان عن أسعار رحلات العمرة للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الأسعار التي أعلنتها شركات السياحة لرحلات العمرة بداية الموسم جيدة للغاية بالقياس بسعر صرف الريال السعودي حاليا.