عاجل.. السعودية تحدد موعد بدء موسم العمرة الجديد

تبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال المعتمرين من كافة انحاء العالم، خلال موسم عمرة العام الهجري الجديد 1445، من يوم 19 يوليو الجاري، علما بأن وزارة السياحة والآثار لم تحدد حتى الآن موعد فتح باب العمرة للمصريين أو الضوابط المنظمة لرحلات العمرة خلال العام الجديد، وذلك وفقاً لتصريحات أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.

شركات السياحة تأمل في فتح العمرة للمصريين قريباً

وأضاف أن جميع شركات السياحة تأمل في فتح باب العمرة في أقرب وقت في ظل انتشار تأشيرات السفر إلى المملكة العربية السعودية، التي تتيح لحامليها آداء مناسك العمرة وهو ما يجعل العديد من المواطنين الراغبين في السفر لأداء العمرة بداية الموسم يلجأون إلى الحصول على تلك التأشيرات، التي تجعلهم عرضة للنصب من قبل السماسرة والوسطاء.

أعداد المعتمرين الذين أدوا العمرة خلال عام 1444 هجريا

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن أعداد المواطنين المصريين الذين أدوا العمرة العام الماضي تجاوز الـ500 ألف معتمر، موضحا أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتمرين المصريين خلال العام الجديد قريبة من تلك المعدلات، منوها إلى أن أسعار برامج العمرة خلال عام 1445 هجريا ستشهد زيادة في بداية الموسم تتراوح ما بين 15 إلى 20% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.