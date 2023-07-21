تحسن طقس الإسكندرية في «الويك إند».. فرصة لنزول البحر

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم تحسنا في درجات الحرارة تزامنا مع الأجواء الصيفية التي تعيشها الإسكندرية بالإضافة إلى انخفاض معدل ارتفاع الأمواج عن الأيام الماضية ما يعني أنها فرصة مميزة لنزول البحر تزامنا مع إجازة نهاية الأسبوع.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم بلغت 32 درجة مئوية صباحا بينما المحسوس 35 درجة مئوية، وهو ما يعني تحسن في الأجواء بعدما وصلت درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 39 درجة محسوسة خلال الأيام الماضية.

حالة الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار نشاط الرياح الشمالية علي البحر المتوسط، بينما تبلغ معدلات ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر ما يعني أنها معتدلة إلى متوسطة.

نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس الإسكندرية خلال تلك الآونة، ارتفاع نسب الرطوبة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل نهارا من 50 إلى 55% بينما ليلا من 85 إلى 90% وهو ما يزيد من الشعور بالحر لذا فالهروب إلى شواطئ الإسكندرية للانتعاش يزداد خلال ذلك اليوم.