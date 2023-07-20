مراسل dmc: إقبال جماهيري من كل المحافظات على مهرجان العلمين الجديدة

قال محمد سعد، مراسل dmc، إنَّ هناك إقبالا جماهيريا كبيرا من المصريين على حضور فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي تستمر فعالياته للأسبوع الثاني على التوالي في دورته الأولى تحت شعار «العالم علمين»، مؤكداً أنَّ أبناء كل المحافظات يتوافدون على المهرجان.

3 مناطق مخصصة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وأضاف «سعد» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة لبرنامج «اليوم» الذي يُعرض على قناة «dmc»، أنَّ الإقبال الجماهيري على المهرجان من كل الفئات العمرية والاجتماعية لحضور الفعاليات المتنوعة والتي تقام داخل 3 مناطق بالمدينة، مارينا العلمين التي تقام فيها الفعاليات الفنية، وممشى العلمين السياحي، والنورث سكوير الذي تقام فيه الفعاليات الرياضية.

فعاليات فنية متنوعة وحفلات غنائية وموسيقية

تابع مراسل «dmc»: «تتنوع الفعاليات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة بين العديد من الحفلات الجار الاستعداد لها، مثل حفل الموسيقار عمر خيرت وحفل غنائي للفنانة أليسا وآخر للمطربة نانسي عجرم وكذلك حفل الفنان راغب علامة وفرقة كايروكي والراب العالمي الروس».